Эрдоган заявил, что хочет возобновить переговоры Украины и России, как это было в марте в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что необходимо добиться дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Для этого стоит вернуться к переговорам на основе параметров, которые были сформированы на мартовской встрече в Стамбуле.

Эрдоган верит, что война в конце концов завершится за столом переговоров.

Об этом турецкий лидер сказал 18 августа после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, пишет Anadolu.

Эрдоган сказал, что в ходе переговоров стороны оценили возможности трансформации созданного Стамбульским соглашением положительной атмосферы в постоянный мир.

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"Международное сообщество имеет большую ответственность за возобновление дипломатического процесса, мы специально указали, что это нужно сделать", — сказал президент Турции.

"Как Турция, с одной стороны, мы прилагаем усилия для прекращения конфликта путем дипломатического разрешения, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать", – добавил Эрдоган.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. Собственно, Зеленский и Гутерреш согласны в этом вопросе. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и самый справедливый путь к столу переговоров", — отметил турецкий лидер.

Он выразил мнение, что можно реанимировать переговоры на основе тех параметров, которые были сформированы в марте в Стамбуле. По словам Эрдогана, Турция готова стать посредником, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи Зеленского, Эрдогана и Гутерреша Украину не склоняли к уступкам России.

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