Эрдоган заявил, что мир в Украине возможен "исключительно по дипломатическому пути"

В Турции считают, что достичь мира в Украине военным путем – нереально.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достижение мира в Украине возможно исключительно дипломатическими средствами. В то же время, он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он сказал 1 октября на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Лидеры двух стран встретились в Анкаре по случаю 100-летия налаживания двусторонних дипломатических отношений. В ходе переговоров стороны "еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Я выразил господину президенту [Стуббу] свое мнение, что прекращение разрушений в Украине как можно быстрее и достижение справедливого и окончательного решения возможны только с помощью дипломатии", – сказал Эрдоган.

Стубб, в свою очередь, отметил, что встреча с турецким главой состоялась во время конфликтов в разных уголках мира, в частности, Украине, Палестине, Ливане и Судане.

Он также подтвердил важность украинской территориальной целостности и суверенитета.

"Мы считаем, что Украина имеет право защищать себя, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов. Я думаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", – сказал Стубб. .

Он добавил, что Турция — одна из немногих стран, которая может вести переговоры и с Киевом, и с Москвой.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке заявил, что его страна будет увеличивать поддержку усилий по прекращению войны России против Украины путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

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