Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является организация встречи президента Украины и российского диктатора.
Эрдоган подчеркнул, что он хочет организовать такую встречу в ближайшее время, чтобы война в Украине закончилась дипломатическим путем.
Об этом турецкий лидер сказал в своем обращении к турецкому народу, пишет Hurriyet.
Эрдоган вспомнил об успешных договоренностях о "зерновом коридоре" и подчеркнул, что именно с помощью дипломатии должна закончиться война.
"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", – заявил Эрдоган.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что хочет возобновить переговоры Украины и России, как это было в марте в Стамбуле.
Читайте также:
- Не нужно сводить визит Эрдогана только к просьбам Путина – Климкин
- Зеленский рассказал подробности переговоров с Эрдоганом и назвал разговор "предметным"
- "Удар по лицу международного сообщества": Зеленский обратился к Эрдогану и Гутеррешу по поводу псевдореферендумов