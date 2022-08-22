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Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина

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Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина

Фото: Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является организация встречи президента Украины и российского диктатора.

Эрдоган подчеркнул, что он хочет организовать такую встречу в ближайшее время, чтобы война в Украине закончилась дипломатическим путем.

Об этом турецкий лидер сказал в своем обращении к турецкому народу, пишет Hurriyet.

Эрдоган вспомнил об успешных договоренностях о "зерновом коридоре" и подчеркнул, что именно с помощью дипломатии должна закончиться война.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", – заявил Эрдоган.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что хочет возобновить переговоры Украины и России, как это было в марте в Стамбуле.

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