Эрдоган заявил, что сделал три прививки от коронавируса, вместо двух

В Турции менее 20 процентов граждан получили две дозы вакцины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Arab news со ссылкой на заявление турецкого лидера.

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67-летний Эрдоган получил свою первую дозу китайской вакцины Sinovac в январе, а вторую — в феврале. На этой неделе он признался, что получил третью дозу 10 марта, но не сообщил, была ли это вакцина от Sinovac или Pfizer-BioNtech, которую Турция также приобрела.

СМИ отмечают, что на тот момент, когда он получал свой третий укол, обычных турок заставляли ждать 12 недель (вместо рекомендованных четырех), чтобы получить свой второй укол из--за нехватки вакцин в стране.

Председатель парламентской группы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгин Озкоч заявил: "Для граждан нет даже одной дозы, зато есть три — для Эрдогана".

По данным Reuters, по состоянию на 4 июня, две дозы вакцины получили менее 20 процентов турок — в стране, где проживает более 80 млн человек. Согласно турецкими правилам, каждому, кто имеет положительный тест на коронавирус, запрещено получать прививки в течение шести месяцев.

Отметим, две дозы — стандарт прививки против COVID-19 подавляющим количеством вакцин. В то же время для прививки препаратом от Johnson & Johnson нужна только одна доза. Глава Стамбульской медицинской палаты Осман Кучукосманоглу сообщил, что Минздрав страны рассматривал возможность введения третьей дозы медицинским работникам, но решение пока не принято из-за отсутствия данных об эффективности.

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