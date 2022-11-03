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Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по поводу "диктатора" Путина

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по поводу "диктатора" Путина

Фото: Associated Press

Турецкий президент отмечает важность диалога.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к диктатору РФ Владимиру Путину. Мол, немецкий политик стремится найти общий язык с "фюрером".

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога", — заявил Эрдоган после телефонного разговора с главой федерального правительства Германии.

Президент Турции после разговора с Путиным пришел к выводу, мол глава Кремля "не тот, кто сделает шаг назад", если вы пойдете против него. "Мы говорили о важности личных отношений с господином Путиным вчера", — сказал Эрдоган.

Посредничество Эрдогана

С начала войны президент Турции выразил желание взять на себя посредническую роль между Россией и Украиной. В течение восьми месяцев полномасштабного вторжения Эрдоган не теряет надежды на переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Москва 29 октября заявила об одностороннем выходе из "зернового соглашения". Через несколько дней Эрдоган, способствовавший договоренностям, позвонил по телефону диктатору Путину. Впоследствии Анкара сообщила о возобновлении работы "зернового коридора" из Украины.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Эрдоган призвал Путина вывести войска из оккупированной части Украины. Мол, турецкий лидер считает, что Кремль ждет неизбежное поражение.

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Дата публикации
Просмотры
5463
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