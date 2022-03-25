Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров

Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров

Отметим, что представители Украины пока еще не комментировали эти заявления турецкого президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и России продвинулись в переговорном процессе, поэтому стороны близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров.

Об этом пишет Anadolu Agency.

По словам турецкого президента, делегации обоих государств на переговорах добились успехов относительно членства Украины в НАТО и статуса русского языка. Также Эрдоган указал на прогресс в демилитаризации Украины и гарантиях безопасности.

"Считаю, что по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Сначала Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа", — сказал президент Турции.

"Другой пункт касается принятия русского языка в Украине как официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", – добавил Эрдоган.

В то же время, он отметил, что сложным остается вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. Турецкий лидер отметил, что Зеленский предложил провести референдум, чтобы решить судьбу этих территорий.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что в конце этой недели или в начале следующей может состояться его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.