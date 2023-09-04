Эрдоган заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения"

Эрдоган сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что для возобновления зернового соглашения "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы к общим шагам с Россией".

С таким неозначающим заявлением он выступил на брифинге по итогам переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Anadolu.

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Турецкий лидер сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

"Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно добиться результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать общие шаги с Россией", – заметил Эрдоган.

Как передают турецкие СМИ, в конце своей речи президент Эрдоган "еще раз поблагодарил Путина за добрую волю, которую он проявил к себе и своей делегации, и пожелал, чтобы визит был полезен для обеих стран и региона".

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. Или смогли они договориться о возобновлении "зернового соглашения".

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