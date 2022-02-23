Эрдоган заявил, что взвесит плюсы и минусы, прежде чем отказаться от сотрудничества с РФ из-за признания ею ОРДЛО

Эрдоган заявил, что взвесит плюсы и минусы, прежде чем отказаться от сотрудничества с РФ из-за признания ею ОРДЛО

Эрдоган подчеркнул, что он продолжит дипломатию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна пока не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на усиление агрессии Москвы и признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР". Анкара выступает за разрешение конфликта на Донбассе, не отказываясь от отношений с Украиной и Россией.

Об этом пишет Daily Sabah.

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Беседуя с журналистами 23 февраля, Эрдоган сказал, что Турция сотрудничает как с Россией, так и с Украиной, и не будет прекращать отношения или планировать вводить санкции против Москвы. В то же время президент Турции выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

"У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны высокие интересы в этом плане", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция стремится урегулировать конфликт без ущерба для отношений со странами и проведет переговоры с турецкой делегацией, как только вернется на родину.

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"Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России. Некоторые говорят, что конфликт повысит стоимость природного газа, а другие обсуждают перекрытие вентилей. Нам нужно делать наши шаги, имея в виду эту чувствительность ", — сказал Эрдоган, отметив, что нужно делать деликатные шаги, и добавил, - "Мы продолжим телефонную дипломатию, и я надеюсь, что мы добьемся благоприятных результатов".

В тоже время признание же Путиным "независимости" ОРДЛО Эрдоган назвал "неприемлемым".

"Изначально мы приложили искренние усилия, чтобы ослабить напряжение. Мы четко выдвинули свои месседжи по решению этого вопроса", – цитирует его Anadolu.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Впрочем, в Москве говорят, что мол, не поддерживают такую инициативу Киева.

Как сообщалось, украинский лидер заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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