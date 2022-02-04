Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Эрдоган отметил, что между Украиной и Россией нарастает напряженность в отношениях.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции.

Об этом сообщает CNN Turk.

"К сожалению, нарастает напряженность в отношениях между Украиной и Россией. Мы специально заявили господину Зеленскому, что готовы внести необходимый вклад в снижение давления. Мы заявили им, что готовы провести саммит на уровне руководства или переговоры по этому вопросу", — сказал Эрдоган.

По его словам, по приглашению Турции, о том, чтобы Путин по возвращении из Китая посетил Анкару, был получен положительный отклик, сейчас соглашается дата.

"Пока мы устанавливаем дату. Мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении. Я считаю, что если мы сможем достичь этого на высоком уровне, не снижая его до низших уровней, результат, который мы отсюда получим, позволит новую формацию в регионе. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с Зеленским. Надеюсь, это закончится хорошо", — уточнил Эрдоган.

В свою очередь, 4 февраля спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не отрицает предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана по поводу возможных переговоров президентов России и Украины, Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции, но для организации саммита в Кремле хотят понимать, что будет обсуждаться, "что будет на выходе".

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за стягивания войск РФ к украинской границе. Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам уже приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.

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