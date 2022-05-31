Эрдоган заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией

Эрдоган заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией

. Президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовы оказать необходимую поддержку, включая посредничество.

Турция готова приобщиться к его работе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на директорат по коммуникациям президента Турции по результатам телефонного разговора президентов Украины и Турции.

«Президент Эрдоган заявил о положительном отношении к участию (Турции – ред.) в деятельности Мониторингового центра, создание которого предусматривается с участием России, Украины и ООН в Стамбуле», — говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовы оказать необходимую поддержку, включая посредничество.

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Указывается, что в ходе разговора президент Эрдоган заявил, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.

Напомним, 30 мая Эрдоган также переговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, на переговорах Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.

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