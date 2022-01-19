Ермак анонсировал встречу "нормандских" советников: что будут обсуждать

Ермак анонсировал встречу "нормандских" советников: что будут обсуждать

Переговоры могут пройти до конца текущего месяца.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующая встречная уровни политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) может состояться до конца января.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 19 января.

По словам Ермака, на встрече может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня в Донбассе.

"Готовится встретивший политических советников "нормандского формата", и я думаю, что она состоится до конца этого месяца. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции относительно режима прекращения огня", — сказал Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждается ли сейчас новая "нормандская встреча" на фоне напряженной международной ситуации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с советниками глав Франции и Германии. Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата.

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