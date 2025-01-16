Ермак анонсировал встречу Зеленского и Трампа об окончании войны: когда состоится

Руководитель ОП подчеркнул, что для Дональда Трампа важно закончить войну в Украине.
Встреча президента Владимира Зеленского и новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа может состояться "в ближайшее время".
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.
По словам Ермака, Украина настроена сразу же после инаугурации Дональда Трампа начать официальные разговоры и консультации. Он отметил, что до 20 января есть юридические ограничения на встречи с Трампом и его командой.
Руководитель ОП подчеркнул, что для Дональда Трампа важно закончить войну в Украине. В то же время Ермак не верит в сценарии, что новый президент США пойдет на шаги, когда Украина не получит справедливого мира.
"Абсолютно другой президент, с которым у нас была возможность, хоть и недолго, но сотрудничать во время его предыдущей каденции. Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну", – сказал руководитель ОП.
Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как вступит в должность.
Издание Bloomberg выяснило, что Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины.
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