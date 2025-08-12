Ермак беседовал с Рубио накануне переговоров на Аляске — детали

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

Госсекретарь США и исполняющий обязанности советника по вопросам нацбезопасности Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили по телефону позиции накануне будущих дипломатических шагов, запланированных на эту неделю.

Ермак выразил благодарность американской стороне за усилия, направленные на достижение мира, и отметил особую роль Рубио в этом процессе. Он также поблагодарил спецпредставителя Президента США по вопросам Украины, генерала Кита Келлога, за поддержку.

Руководитель Офиса Президента проинформировал Рубио о недавних переговорах, в частности о своей встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Стороны согласовали позиции в преддверии будущих дипломатических шагов, запланированных на текущую неделю.

Андрей Ермак подчеркнул, что для Украины ключевым приоритетом является справедливый и продолжительный мир. Он подчеркнул, что обязательным условием для мирных переговоров является безусловное прекращение огня и усиление давления на Россию.

Также Ермак поблагодарил президента Дональда Трампа за его лидерство в стремлении закончить войну, а также всем американскому народу за поддержку.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о «уступках» ради мира. В частности, в Вашингтоне отмечают, что территориальные вопросы станут главными в завершении войны в Украине.