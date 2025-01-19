Ермак дал неутешительный прогноз, какое будущее ждет Россию

Россия планирует новые агрессивные действия, но, вероятно, столкнется с дальнейшими потерями инфраструктуры, ресурсов и техники из-за ослабления обороны и внешнего влияния.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Большая вероятность превращения России в сестру КНДР с соответствующим закручиванием гаек для населения. Существует большая вероятность полного контроля над всем "рунетом" без исключений и транслирования в головы молодых россиян безумия нынешних кремлевских дедов из-за одной соцсети, которая останется в РФ под полным контролем спецслужб", – заявил он.

По его словам, есть вероятность деградации технологических отраслей России из-за зависимости от западных компонентов и ограничения в энергетике. Вероятно, Путин лишил несколько поколений россиян шансов на будущее, заменив их развитие на деградацию ради своей мечты о восстановлении мирового порядка времен Ялты, что уже невозможно.

"Вероятность того, что детей будут рожать в России только ради войны повсюду, кроме Москвы — очень велика. И нужна ли тогда отдельным республикам Москва?", — сказал Ермак.

Напомним, аналитики ISW заявили, что россияне взимают войска для захвата Покровска. На этот участок фронта они переводят военных по другим направлениям. В частности, из Курахово.

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