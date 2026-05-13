"Ермак далеко не первый": политолог объяснил, как распознать любителей мистики среди чиновников

Андрей Ермак / © Associated Press

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который якобы консультировался с гадалкой при принятии решений, не делал ничего нового, поскольку таких людей во властных кабинетах достаточно много.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии в соцсети Facebook.

«Вы удивитесь, но Ермак далеко не первый в высоких кабинетах, кто пользуется эзотерическими советами, и думаю, что не последний. Такие люди были почти при всех президентах Украины (за период Кравчука просто не знаю)», — заверил он.

При этом политолог дал четкое разъяснение, как распознать склонных к мистике людей среди украинских чиновников.

«Советую обратить внимание на количество людей во всех политических лагерях, и вообще известных персон, которые носят красную нить на запястье», — подчеркнул Фесенко.

Андрей Ермак консультировался у гадалки — что известно

Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экс-глава ОП советовался относительно назначений министров с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

В разговоре с журналистами Андрей Ермак отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.

Тем временем астролог Влад Росс предположил, что гадалка, которая бы консультировала высокопоставленного украинского политика, могла зарабатывать в месяц около 10 тыс. долларов.

