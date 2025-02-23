Ермак и Свириденко срочно проводят переговоры с США: подробности

Украина активно сотрудничает с США в вопросе усиления обороноспособности, в частности, поставки вооружения и экономической помощи.

Украинская делегация готовится к следующему этапу переговоров с США.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время участия в форуме "Украина. Год 2025".

Ермак сообщил, что вместе с Юлией Свириденко уже в ближайшие часы проведут переговоры.

"Следующий этап переговоров с нашими американскими партнерами начнется уже через несколько часов", — заявил Ермак.

Встреча пройдет в онлайн-формате.

Он не раскрыл деталей предстоящих встреч, однако переговоры с Вашингтоном являются ключевыми для Украины, особенно в контексте военной и финансовой поддержки.

Напомним, по словам Майкла Макфола, нынешний переговорный процесс Вашингтона с Кремлем не приведет к долговременному миру. Россия только требует уступок, не предлагая ничего вместо этого.

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