Ермак и Умеров летят в США на переговоры с представителями Трампа — СМИ

Глава ОП собирался в Штаты сразу после выборов президента, но тогда не удалось.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер, министерша экономики Юлия Свириденко едут в США 3 ноября. Украинские чиновники встретятся с официальными представителями американских властей.

Сообщают источники Radio NV в дипломатических кругах.

"Но основная цель этой поездки — это встреча с трампистами, людьми из окружения избранного президента США Дональда Трампа",- говорит собеседник издания.

По словам другого источника, Ермак встретится с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом будущую политику новоизбранного президента по Украине.

"Ермак собирался в Америку еще сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной, но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа", — рассказал источник Radio NV.

Издание обратилось с просьбой прокомментировать поездку в Министерство обороны и ОП, но ответа не получило.

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