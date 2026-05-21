Ермак на суде признался, какой браслет носит

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что после избрания меры пресечения выполняет все обязательства, которые наложил на него суд.

Об этом экс-глава ОП сказал во время заседания суда.

Ермак заверил, что носит электронный браслет и показал его журналистам.

Также он передал суду документальное подтверждение, что сдал все свои загранпаспорта. Экс-глава заверил, что эти паспорта «находятся там, где они должны были быть».

«За меня оплачен один из самых больших залогов, даже больше, потому что много было людей, которые решили помочь. И это стало даже больше, чем определил суд, это больше 150 млн», — напомнил он.

Напомним, заявление о браслете вызвали иронические упоминания у журналистов, ведь ранее в СМИ отмечали разнообразные аксессуары у тогдашнего глав ОП, которые связывали с разными мистическими верованиями.

Ранее прокуроры в суде заявили, что экс-глава ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

По информации САП, Ермак посылал гадалке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии. Что любопытно, ее отец является гражданином РФ.

