Ермак назвал пункты украинской Формулы мира, которые обсудят в Давосе

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал пять пунктов украинской Формулы мира, которые должны быть рассмотрены на четвёртой встрече советников по национальной безопасности и дипломатических советников лидеров государств на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, среди участников этой встречи – 81 страна и международная организация. На предыдущей встрече на Мальте было 66 участников. В частности, своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании.

Так, четвертая встреча советников в Давосе является логическим продолжением третьей встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира:

ядерная сохранность;

продовольственная и энергетическая безопасность;

освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей,

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Еще пять пунктов должны проработать в Давосе, среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

"Хорошим знаком является также постоянный рост числа стран, которые присоединяются к работе над общим планом действий, который основывается на украинской Формуле мира. Страны регионов Глобального Юга все больше включается в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе вызов для всего человечества. Сегодня в Давосе мы говорим о мировом порядке и справедливости. Я благодарен за прием этого мероприятия Швейцарии, которая недавно присоединилась к консультациям на уровне советников, но сразу включилась в работу", — подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак во время открытия встречи советников рассказал о последствиях недавних массированных ракетных обстрелов Россией украинских городов, о жертвах атак среди мирных граждан и разрушении гражданской инфраструктуры.

"Простое прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине, а лишь даст агрессору паузу для накопления сил… Если не восстановить международное право и территориальную целостность Украины, то любой агрессор где-нибудь в мире сможет завтра отхватить кусок любой страны и провести там фейковые выборы. Мир, к которому стремится, Украина, должна гарантировать ей выживание, целостность, суверенитет и возможность развития. Должны предотвратить повторение агрессии. Вместе мы создали целостную структуру достижения такого мира. Ее элементы тесно связаны между собой. И это единственный путь", — подчеркнул руководитель ОП.

14 января в рамках четвертой встречи советников в Давосе также состоятся специальные две сессии в развитие представленных на Мальте пунктов Формулы мира по продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны.

"Работаем над украинской Формулой мира", — резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, в Давосе анонсирован визит Владимира Зеленского.

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