Ермак назвал условия, при которых война может завершиться уже на этой неделе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Associated Press

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Война в Украине может завершиться уже на этой неделе при условии усиления международного давления на Россию из-за введения новых санкций. В частности, речь идет о наложении ограничений на российские государственные агентства «Росатом» и «Роскосмос», отключение «Газпромбанка» от системы SWIFT, а также введение санкций против российских портов.

Такое мнение высказал председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для The Washington Post.

По его словам, Украина поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно достижения мира через демонстрацию силы, ведь именно такой подход понятен для российского лидера Владимира Путина. В то же время глава Офиса президента подчеркнул, что для реального изменения хода войны нужно усилить действующие санкции против России.

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«Россия импортирует на миллиарды микрочипов и электроники, используемые в ее беспилотниках и ракетах через Китай и другие меньшие страны Центральной Азии. Эти компоненты часто происходят из Запада, но попадают в Россию обходными торговыми путями и финансовыми лазейками. Нас очень обнадеживают недавние действия США по борьбе с уклонением от санкций. Двухпартийный законопроект Грема-Блюменталя знаменует собой весомый шаг к введению вторичных санкций против организаций в третьих странах, помогающих финансировать российскую военную машину», — написал он.

Ермак отмечает, что российские государственные агентства — Росатом и Роскосмос — не обычные гражданские структуры, а играют важную роль в поддержке войны, которую ведет Путин. Он считает, что эти организации должны быть полностью под санкциями и лишены возможности сотрудничать с научными и образовательными учреждениями Запада.

Он считает, что Россию нужно более жестко ограничить в доступе к международной финансовой системе. В частности, он подчеркивает, что, несмотря на частичное отключение российских банков от системы SWIFT в 2022 году, Газпромбанк до сих пор остается в ней.

Этот банк, по словам Ермака, используется для обхода санкций, в частности, в сфере торговли энергетическими и оборонными товарами. Поэтому он настаивает на немедленном отключении Газпромбанка, а также других более мелких финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции.

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Также Глава ОП поддержал решение Дональда Трампа о введении повышенных пошлин для Индии за покупку российской нефти по цене выше установленного международного лимита. В то же время он подчеркнул, что таких мер недостаточно и необходимо усилить экономическое давление на РФ.

Ермак напомнил, что международная санкционная группа, сопредседателем которой он является, разработала ряд дополнительных шагов. В частности, речь идет о:

санкции против русских портов, используемых для экспорта нефти;

обнаружение и блокировка судов из «теневого флота», отключающих системы отслеживания или осуществляющих подозрительные перегрузки нефти;

борьбу с посредниками в цепях снабжения оборонной продукции;

ограничение криптовалютной инфраструктуры, используемой для обхода санкций.

Он подчеркнул, что риторика Трампа демонстрирует, что осознает серьезность ситуации. Ультиматум, выдвинутый Путину, завершается уже на этой неделе, и от решений, которые будут приняты в ближайшее время, могут зависеть тысячи жизней. Ермак убежден, что необходимые инструменты для сдерживания России уже есть — остается только политическая воля использовать их эффективно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский заявлял в интервью ABC News, что Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну или хотя бы остановить ее.

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