Ермак неожиданно посетил Умерова: что выяснило расследование УП

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак недавно посещал секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова в его частном жилище. Встреча длилась около трех часов.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 6 февраля, расследовании УП.

Как выяснили журналисты издания, 30 января в 20:20 кортеж Андрея Ермака прибыл к жилому комплексу, где живет Рустем Умеров. У заезда машины в паркинг экс-чиновника встречал личный охранник действующего секретаря СНБО.

Во время визита охрана Ермака обеспечивала периметр безопасности вокруг дома Рустема Умерова.

Встреча завершилась в 23:17, то есть время пребывания гостя в доме чиновника в целом составило около трех часов.

Впоследствии Рустем Умеров сообщил в комментарии журналистам, что его разговор с Ермаком длился около часа и носил общий характер о жизни, работе и событиях в Украине.

«После его увольнения, а мы проработали вместе длительное время, не имели возможности пообщаться», — сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что никакого влияния на его решения или на его деятельность «со стороны пана Ермака или кого-либо другого не было и быть не может».

Журналист УП Михаил Ткач напомнил, что Рустем Умеров фигурирует на так называемых «пленках Миндича» как посетитель его квартиры, а правоохранители подозревают, что скандальный бизнесмен, который скрывается в Израиле, якобы имел влияние на экс-министра обороны.

Как сообщалось, расследование УП установило, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки продолжает встречаться и общаться с высокопоставленными чиновниками.

Напомним, ранее стало известно, что после увольнения с должности Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.