Ермак обсудил с главой МИД Канады деэскалацию ситуации вокруг Украины

Стороны "обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 18 января, провел встречу с министером иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Подробности встречи глава ОП обнародовал в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, собеседники "обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации".
Кроме того, Ермак и Жоли обсудили дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям двустороннего взаимодействия. По итогам переговоров глава ОП выразил благодарность канадской стороне за непреклонную поддержку.
Ранее о встрече с главой МИД Канады также информировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отмечавший, что украинская сторона рассчитывает на "продуктивный диалог по расширению Соглашения о свободной торговле".
"Благодарно за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой", — подчеркивал он.
Между тем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с Мелани Жоли "возможные шаги на международном уровне для сдерживания российской агрессии, а также пути усиления обороноспособности Украины".
"Обратила внимание на необходимость расширения сотрудничества Украины и НАТО как меры сдерживания", — поделилась политик.
Ранее сообщалось, что визит Жоли, в рамках которого она также должна посетить канадские войска, дислоцированные в Украине для поддержки местных бойцов, должен "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".
А в Global News узнали, что Канада перекинула в Украину небольшой контингент бойцов спецназа на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией.
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