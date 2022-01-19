Ермак обсудил с главой МИД Канады деэскалацию ситуации вокруг Украины

Ермак обсудил с главой МИД Канады деэскалацию ситуации вокруг Украины

Стороны "обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 18 января, провел встречу с министером иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Подробности встречи глава ОП обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, собеседники "обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации".

Также читайте Угроза вторжения России: Блинкен после визита в Киев и Берлин встретится с Лавровым

Кроме того, Ермак и Жоли обсудили дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям двустороннего взаимодействия. По итогам переговоров глава ОП выразил благодарность канадской стороне за непреклонную поддержку.

Ранее о встрече с главой МИД Канады также информировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отмечавший, что украинская сторона рассчитывает на "продуктивный диалог по расширению Соглашения о свободной торговле".

"Благодарно за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой", — подчеркивал он.

Между тем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с Мелани Жоли "возможные шаги на международном уровне для сдерживания российской агрессии, а также пути усиления обороноспособности Украины".

"Обратила внимание на необходимость расширения сотрудничества Украины и НАТО как меры сдерживания", — поделилась политик.

Ранее сообщалось, что визит Жоли, в рамках которого она также должна посетить канадские войска, дислоцированные в Украине для поддержки местных бойцов, должен "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

А в Global News узнали, что Канада перекинула в Украину небольшой контингент бойцов спецназа на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией.

Сообщение зарубежных СМИ: Россия начала вывозить своих дипломатов из Украины

Читайте также: