Ермак остается в СИЗО: журналист рассказал, где он будет ночевать

Команда «не сажать в камеру»: журналист раскрыл детали пребывания Ермака в СИЗО / © УНІАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак после избрания меры пресечения — ареста с правом залога — остается в СИЗО.

Об этом сообщил известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач в своем Telegram.

Журналист утверждает, что на 17:00 внесено 14 501 410,68 грн залога из всей суммы в 140 миллионов гривен.

«Остается полчаса банковского дня. Похоже, Ермак может провести ночь в СИЗО», — писал Ткач в 17:37.

По информации источников журналиста, в СИЗО экс-глава ОП проходит отпечатки пальцев и другие процедуры.

«С ним начальник оперчасти лично. Команда руководству СИЗО — никаких посадок в камеру, чтобы Ермак сидел в кабинете начальника оперчасти до внесения залога. НАБУ и САП уже не имеют на это влияния, в отличие от властей», — утверждает журналист.

По информации источника Ткача в правоохранительных органах, по состоянию на 18.00 Ермак остается в СИЗО. Его команда не успела собрать и внести сегодня залог.

Как добавило «Суспільне», адвокат Ермака Игорь Фомин подтвердил, что его клиент действительно находится в СИЗО. По словам юриста, Ермаку проплатили камеру. Но находится ли там подзащитный, Фомин не знает.

«Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, должно быть, он там, ну, не знаю. Я лично проплатил», — отметил юрист.

Фомин также добавил, что точной суммы взносов на залог не знает, но надеется, что собрано по крайней мере 50%.

Он пояснил, что по процедуре после полного внесения залога соответствующий документ получают в Высшем антикоррупционном суде и передают в СИЗО, после чего подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Кто вносил деньги за Ермака

Напомним, через пять часов после ареста бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака на счет для залога поступила часть суммы. Речь идет о почти 15 млн грн.

Наибольшую сумму — 8 миллионов гривен — внесла Роза Тапанова, руководитель Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Как утверждают в Bihus.Info, она была юристом в фирме, связанной с Ермаком.

Еще 6,5 миллиона гривен внес адвокат Сергей Свириба. По данным УП, он является одногруппником Ермака.

Еще 666 гривен залога внес Григорий Гришкан, украинский актер и общественный деятель. Пока неизвестно, шутил ли Гришкан, учитывая «страсть» Ермака к прорицаниям и гадалкам.

Напомним, в четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему главе ОПУ Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.

В зале суда Андрей Ермак заявил, что у него нет денег на залог.

Ранее Ермак получил подозрение по делу о строительстве коттеджного городка «Династия» в Козине под Киевом.

