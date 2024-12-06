Ермак отчитался о своей поездке в США и переговорах

Глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался о своей поездке в США, где он провел ряд переговоров.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он заявил, что через два дня провел встречи и переговоры с ключевыми людьми в команде новоизбранного президента Дональда Трампа и с представителями деловых кругов страны.

"Пока без фамилий — джентльменская договоренность. Передал флаги Украины, подписанные воинами наших героических бригад, которые сейчас на передовой величайшей войне в Европе со времен Второй мировой — 95 ОДШб, 92-й, 80-й, 57-й и 3-й ОШБр. Детально рассказал о ситуации на фронте", — заявил Ермак.

Он заявил, что в Белом доме провел переговоры с советником президента Джо Байдена Джейком Салливаном.

Кроме того, глава Офиса президента провел встречу с главой Хельсинкской комиссии, сопредседателем Конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем Юридического комитета Сената США Линдси Грэмом и лидером республиканцев в Сенате США Митчем МакКоннеллом.

"Мел встречу с заместителем государственного секретаря США Дж.Бассом. Кроме того, встретился с ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами, представителями демократической партии. Был рад видеть Гакима Джеффриса, который является лидером демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Беседовал. с филантропом и настоящим другом Украины Уильямом Альбертом "Биллом" Акманом, а также с другими представителями бизнес-кругов США.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина готова к выборам после установления справедливого мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ермак в США провел встречу с высокопоставленными советниками Трампа.

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