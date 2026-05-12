Ермак открестился от элитных поместий в Козине и сказал, планирует ли возвращаться в политику

«Одна квартира, одна машина»: Ермак открестился от элитных поместий в Козине / © ТСН

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак снова заявил, что не имеет отношения к имениям «Династии» в Козине под Киевом.

Об этом он заявил в рамках судебного заседания в ходе беседы с журналистами, передает корреспондент ТСН.

«Я еще вчера сказал и могу повторить. В моей собственности есть единственная квартира и единственная машина. Больше ничем я не владею и не арендую. Поэтому зачем вы мне задаете этот вопрос», — ответил Ермак.

Для кого строились дома в Козине под Киевом

На вопрос, известно ли ему, для кого строились имения «Династии», Ермак промолчал, а его юрист заявил, что они не хотят это комментировать.

«Вы хотите все же быть помощником прокурора или как? Вы только что слышали, что мы будем комментировать определенные обстоятельства после того, как заслушаем это дело. Давайте мы остановимся, дайте нам поработать, а дальше — уважение и к вам», — сказал адвокат.

Об интервью Мендель

Также Ермака спросили, смотрел ли он скандальное интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону.

«Я не являюсь фанатом Юлии Мендель, чтобы смотреть ее интервью. Тем более Такеру Карлсону, который оскорбляет мою страну, людей, которые воюют, которые погибли. Мне это неинтересно», — сказал он.

Планирует ли возвращение в большую политику

«Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Мои планы — отстаивать свои права, репутацию. Продолжать заниматься адвокатской деятельностью. Для меня это очень важно», — ответил Ермак.

Дело Ермака

Напомним, вчера, 11 мая, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение по делу о строительстве коттеджного городка «Династия» в Козине под Киевом. Следователи считают, что участники проекта планировали построить резиденцию для личного проживания.

Сегодня, 12 мая, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для Ермака.

Прокуроры в суде заявили, что экс-глава ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

