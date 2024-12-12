Ермак ответил, готова ли сейчас Украина к переговорам с РФ с позиции силы

Глава ОП считает, что Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных.

Пока Украина не готова к переговорам с РФ о завершении войны в контексте сильных переговорных позиций.

Об этом в интервью проекту "Карп'як на Суспільному" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о нехватке вооружений, а также четких гарантиях относительно того, что российский лидер Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь о Курской области — ред.) Путину важно продолжать агрессию на нашей территории. Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных", - сказал он.

Напомним, Путин накануне заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной и назвал свои условия. Аналитики говорят, что Путин имитирует интерес к переговорам.

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин ожидает, что Запад устанет от Украины, и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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