Политика
469
Ермак ответил на подозрение ему и пожаловался на "беспрецедентное публичное давление"

Ермак связал подозрение по делу «Династии» с публичным давлением на правоохранителей и назвал обвинения безосновательными.

Анастасия Павленко
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подозрение в причастности к группировке, занимавшейся отмыванием незаконно полученных средств, является следствием «публичного давления на правоохранителей».

Об этом Ермак сообщил в ответе на письменный запрос LB по поводу следственных действий, которые произошли накануне.

Экс-глава ОП утверждает, что «это делается для того, чтобы добиться принятия оносительно него определенных процессуальных решений».

«В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять по мне конкретные процессуальные решения», — заявил Ермак.

По его словам, «следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния».

«Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (когда у Андрея Ермака впервые провели обыски — ред.), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы», — добавил он.

Подозрение Андрею Ермаку и элитная «Династия» — последние новости

Бывшему главе Офиса президента и одному из фигурантов коррупционного дела «Мидас», которое ведут НАБУ и САП, Андрею Ермаку объявили подозрение.

Это подтвердила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

«НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса президента Украины», — говорится в заявлении.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК — легализация имущества, полученного преступным путем.

По данным НАБУ, строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке «Династия».

Там фигуранты якобы договорились построить четыре частных резиденции для личного проживания.

По данным НАБУ, роли в проекте распределились следующим образом:

  • «R2» или «Хирург» — Андрей Ермак (по данным следствия, утверждал дизайн собственного имения даже летом 2022-го).

  • «Че Гевара» — Алексей Чернышев (бывший министр и вице-премьер, возглавлявший проект).

  • «Карлсон» — Тимур Миндич (возглавлял преступную организацию, финансировавшую строительство).

Площадь каждой резиденции — около 1000 кв. м, а стоимость — около 2 миллионов долларов. Резиденции возводились на участках общей площадью более 8 га, стоимость которых могла превышать 6 миллионов долларов.

