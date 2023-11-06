Ермак ответил на заявление экс-главы Еврокомиссии о "коррупции на всех уровнях" в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление экс-президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "коррупции на всех уровнях общества" в Украине.

Свой комментарий Ермак представил в интервью Politico.

Отметим, что недавно Юнкер заявил, что Украина "непригодна" для членства в Евросоюзе, поскольку "коррумпирована на всех уровнях общества".

Руководитель ОП заявил, что "категорически исключает такие утверждения".

"Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину за последние несколько лет. Поэтому мне немного странно слышать эти слова от него. Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована", – сказал Ермак.

"Эти вызовы случаются во всем мире, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба?" – добавил он.

К слову, в этом же интервью Ермак заявил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшее время, и визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев 4 ноября – хороший знак для государства.

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