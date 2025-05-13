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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Ермак ответил Трампу о проведении выборов в Украине

Ермак заверил, что Украина проведет выборы, как только это будет юридически возможно.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак / © Associated Press

В Офисе президента прокомментировали, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы требует проведения выборов в Украине.

Есть ли возможность проведения выборов в ближайшее время, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Welt.

«При всем уважении, никому не нужно требовать выборов от Украины. Мы демократическая страна. Украина проведет выборы, как только это будет юридически возможно, и у всех наших граждан будет возможность проголосовать. Таково наше общество, наш менталитет. Демократия — это наша сила, поэтому мы так сильны и так смелы», — сказал Ермак.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал слухи, действительно ли власти собрались проводить выборы уже летом.

Напомним, председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская рассказала, что нужно для выборов во время военного положения.

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