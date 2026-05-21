Ермак подал апелляцию по своему делу: что решил суд

Ермак и его адвокат / © УНІАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак подал апелляцию в Высший антикоррупционный суд на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривень. Однако ВАКС ее отклонил.

Об этом передает корреспондент ТСН из зала суда.

Суд оставил без изменений меру пресечения, не удовлетворили ни апелляцию обвинения, ни апелляцию защиты.

«Будем работать, защищать себя, работать с материалами. Я остаюсь в Украине. Если будут предоставлять такую возможность, я буду продолжать ездить на фронт, помогать нашим военным, военнопленным, детям которых многое удалось вернуть, но многие остаются. Есть много вещей, которые очень нужны нашим людям. Буду продолжать свою адвокатскую деятельность», — заявил Ермак.

Также он ответил на вопросы журналистов, почему в День вышиванки пришел в зал суда в простой рубашке.

Ермак заверил, что у него вышитая рубашка, но подумал, что на суд ее одевать неуместно.

Напомним, в четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему председателю ОПУ Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.

В зале суда Андрей Ермак заявил, что у него нет денег на залог.

Деньги не удалось собрать сразу, поэтому выходные Ермак провел в СИЗО.

18 мая за бывшего главу ОП внесли все 140 млн грн залога. Он вышел на свободу из СИЗО.

