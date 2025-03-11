Ермак поделился первыми деталями встречи украинской и американской делегаций

Ермак заявил, что стороны работают над приближением справедливого мира.

В Саудовской Аравии стартовала встреча делегаций Украины и США. Переговоры начались конструктивно.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира", — говорится в сообщении.

Встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии

Напомним, в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕННО! ВСТРЕЧА УКРАИНЫ И США НАЧАЛАСЬ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ

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