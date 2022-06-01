Ермак подтвердил, что Украина получит от США системы HIMARS, боеприпасы к ним и не только

Ермак подтвердил, что Украина получит от США системы HIMARS, боеприпасы к ним и не только

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил вечером 1 июня, что государство получит от США новый пакет военной помощи. В частности он будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.

Кроме того, в Украину поступят вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы.

Об этом Ермак написал в Сети.

"Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы. Спасибо союзникам. Победим россию вместе", – говорится в сообщении главы ОП.

Также читайте В США рассказали, как далеко ракетные системы HIMARS будут бить по оккупантам в Украине

Напомним, 1 июня в Белом доме официально объявили, что передают Украине РСЗО и уточнили, что речь идет именно об HIMARS и боеприпасах к ним. Однако там не указали дальность этих боеприпасов.

Перед этим президент США Джо Байден рассказал, как будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против России. В частности, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

Михаил Самусь: Путин установил новые сроки "победы", однако Герасимов и Шойгу куда-то исчезли

Читайте также: