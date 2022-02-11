Ермак подтвердил готовность украинской стороны проводить очные заседания ТКГ в Турции

Для Украины важно, чтобы переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были результативными.

Участник переговоров в "нормандском формате", состоявшихся 10 февраля в Берлине, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Турции.

Об этом он сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине.

Переговорщик от Украины напомнил, что заседания Трехсторонней контактной группы проходят в режиме видеоконференции. Когда же станет возможным говорить об очных встречах, украинская сторона, по его словам, не будет отказываться от предложения Турции.

"Вы знаете, что наши турецкие партнеры предложили это. Мы с радостью и благодарностью приняли это. Если будет согласование всех сторон, безусловно, Украина будет готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры”, — заверил он.

По словам Андрея Ермака, самое главное не то, где будут проходить эти переговоры, а чтобы они были результативными. "Место – это важная вещь, но не на первом месте", — заметил он.

В то же время, Ермак подчеркнул, что на сегодняшних переговорах все стороны подтвердили заинтересованность в том, чтобы процесс переговоров в ТКГ был действительно эффективным.

“К сожалению, в последнее время – особенно по вопросам безопасности, вопросам гуманитарных – никаких решений. Переговоры проходят. Последнее решение, которое было очень важным — это было подтверждение режима прекращения огня”, — подчеркнул участник переговоров от Украины.

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее участник переговоров от Украины Андрей Ермака заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал тогдашнюю встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

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