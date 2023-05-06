Ермак подвел итоги визита Зеленского в Нидерланды и Финляндию.

Команда президента вернулась с мощного и спешного визита в Хельсинки и в Гаагу.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы были свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата "скандинавские страны плюс Украина". Я думаю, это начало работы на долгое время этого формата. Он с первой встречи показал свою эффективность», — сказал он

Осталось очень немного времени до Вильнюсского саммита, поэтому президент и вся команда работают для того, чтобы круг стран, которые нас поддерживают и активно выступают в отношении нашего украинского членства в Альянсе, а на этом пути предоставления конкретных гарантий безопасности, был действительно дающим возможность получить это решение.

Северная Европа сегодня очень проукраинская. Была очень эффективная плодотворная встреча с президентом Финляндии – страной, которая только присоединилась к Альянсу и имеет такого же соседа, как и мы. Это был очень мощный сигнал миру, что мы одними из первых приехали в Финляндию.

Вторая часть была – встреча в формате скандинавских стран плюс Украина. Была принята очень мощная декларация с конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе, предоставлении Украине гарантий безопасности.

«В основе документа, который мы сегодня рассматриваем с партнерами, есть наработка нашей группы с господином Расмуссеном. Также мы получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, которые нам нужны для успешного контрнаступления Украины», — отметил он.

«Этот путь показал свою эффективность, когда мы работаем по региональным группам. Эта работа будет продолжена, чтобы мы очень быстро коалицию поддержки Украины по результатам Вильнюсского саммита сформировали накануне этого важного события», — резюмировал Ермак.

Напомним, что ранее Ермак рассказал об ожиданиях от саммита в Вильнюсе.

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