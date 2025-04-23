Ермак подытожил важную встречу в Лондоне

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Associated Press

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Украина, Франция, Германия и Британия подтвердили приверженность мирным инициативам.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Лондоне мы провели важную встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц коалиции желающих. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и я как руководитель Офиса президента», — сказал он.

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Во встрече приняли участие советники по вопросам безопасности и внешней политики из Великобритании, Франции и Германии: Джонатан Пауэлл, Эмманюэль Бонн и Йенс Плетнер.

«Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми. Это уже вторая встреча — предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы привержены мирным усилиям президента США Дональда Трампа», — рассказал он.

«Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление как можно быстрее остановить войну. россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лондон ответил на жесткое заявление Вашингтона о переговорах с РФ.