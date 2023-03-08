Ермак поговорил по телефону с советником президента США Салливаном: обсудили решение оборонять Бахмут

Андрей Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на Бахмутском направлении.

Об этом говорится на сайте официального представительства президента.

Стороны также обсудили текущие международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине. Андрей Ермак также рассказал о преступлениях, которые совершает Россия против украинцев, в том числе похищение, депортация и принудительное усыновление украинских детей с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что виновные в этих преступлениях против украинского народа должны получить справедливое наказание по закону.

Кроме того, Ермак проинформировал Салливана о масштабном вреде для окружающей среды в Украине, который наносит российская агрессия. Он отметил, что ее последствия повлияют на экосистему всей Европы. По словам руководителя ОП, мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь Россию к ответственности, как это предусмотрено в украинской формуле мира.

Ермак также поблагодарил президента США, обе палаты Конгресса и весь американский народ за неизменную мощную поддержку Украины в борьбе за территориальную целостность, свободу и европейские демократические ценности.

Напомним, ранее Ермак сообщил, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

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