Ермак поговорил с советниками лидеров ФРГ и Франции перед их визитом в Москву: о чем договорились

Глава ОП поблагодарил представителей немецкого и французского правительств за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter вечером во вторник, 4 января.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул глава ОП.
Ермак также отметил, что переговоры состоялись накануне визита Плетнера и Бонна в Москву.
Как сообщалось, политические советники глав Украины, Франции, Германии и России на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах.
Тем временем в Украину вечером 4 января прибыл главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель.
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