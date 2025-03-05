Ермак поговорил с советником Трампа Уолтцем: о чем договорились

Ермак договорился с Уолтцем о встрече их команд в ближайшее время.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.
Об этом Ермак сообщил в соцсетях.
По его словам, стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру.
"Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами", – пишет Ермак.
Кроме того, он договорился с Уолтцем о встрече их команд в ближайшее время.
Ранее Уолтц рассказал, что Украина и США обсудили дату и место встречи для предстоящих переговоров, которые будут касаться мер относительно окончания войны, развязанной РФ.
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