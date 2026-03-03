Ермак получил новую должность: чем он теперь занимается

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавил новосозданный комитет при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Этот комитет будет заниматься вопросами защиты пострадавших от агрессии и механизмами компенсаций.

Об этом говорится в заявлении НААУ.

В сообщении говорится, что руководительница Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова инициировала создание четырех профильных комитетов.

Первый из них — Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, который возглавил Ермак.

Второй — Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья. Его будет возглавлять адвокат Анна Ищенко.

Также сформирован Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования под руководством Сергея Антоненко и Комитет по вопросам медиации, который возглавила Луиза Романадзе.

Работа членов советов комитетов, в частности их руководителей, осуществляется на общественных началах. В то же время персональный состав, функции, права и обязанности каждого комитета определяются отдельным распоряжением главы НААУ.

«На выполнение задач комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, деятельность которых связана со сферой ответственности комитетов, судебными и правоохранительными органами, комитетами и аппаратом Верховной Рады Украины, международными организациями и их представительствами в Украине, правозащитными организациями, общественными организациями, объединениями, юридическими лицами частного и публичного права, а также физическими лицами», — говорится в заявлении НААУ.

Напомним, 28 ноября 2025 года глава государства Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины соответствующим указом. Решение было принято после заявления Ермака об отставке, и после того, как в его кабинете детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски.

В январе 2026 года стало известно, что Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность, которое он приостанавливал в 2020 году после назначения на должность в ОП. Согласно данным НААУ, у Ермака есть свидетельство еще с 1995 года и он является соучредителем «Международной юридической компании».