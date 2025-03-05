Ермак пообщался с советником Трампа – вероятно, готовятся к переговорам

Ранее Уолтц заявил, что во время переговоров обсуждали возможные место, дату и состав участников предстоящих переговоров.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом Волцом.

Информацию об этом подтвердил "Суспільному" советник президента Украины Михаил Литвин.

Напомним, ранее Волтц заявил, что в ходе переговоров обсуждали возможные место, дату и состав участников будущих переговоров. Детали разговора пока не разглашаются.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом будем делать россиянам и проверять эту сторону", — подчеркнул он.