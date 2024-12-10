Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico: в какой категории

Руководителя ОП назвали "фиксером", то есть тем, кто улаживает чьи-то проблемы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. Чиновник оказался в категории "Мечтатели".

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Politico.

Ермак занял второе место в категории "Мечтатели". Авторы рейтинга написали о руководителе ОП как о человеке с репутацией "макиавелловского серого кардинала", который "принес ему враждебность большей части украинского гражданского общества". В то же время в сообщении указывается, что эта репутация Ермака "позиционирует его как человека, с которым можно разговаривать, когда вы хотите поговорить с Киевом".

В заявлении издания говорится, что теперь миссия руководителя офиса президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы заставить международное сообщество поддержать видение Киева по справедливому миру.

В категорию "Мечтатели" также попали глава европейской дипломатии Кайя Каллас, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В категорию "Деятели" издание внесло президента России Владимира Путина. В Politico российского диктатора назвали "империалистом". В этой же категории оказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Что касается категории "Разрушители", то в нее вошли такие персоны, как французская ультраправая политик Марин Ле Пен и лидер венгерской оппозиции, экс-инсайдер венгерского правительства Петр Мадьяр.

Politico под каждой категорией собрало по девять человек. Победителей в каждой из категорий, как и самого влиятельного человека из всего списка, назовут позже.

Напомним, в 2023 году в категорию "Мечтатели" в списке самых влиятельных людей Европы от Politico попал Зеленский.

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