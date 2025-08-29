- Дата публикации
Ермак после переговоров с Уиткоффом назвал главные гарантии безопасности для Украины
Важной гарантией безопасности для Украины, как отметил глава ОП, является присутствие иностранных войск.
Украина работает с американскими и европейскими партнерами над гарантиями безопасности. Главными из них являются аналог пятой статьи НАТО и сильная украинская армия, обеспеченная и не ограниченная количеством.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в эфире национального телемарафона.
«На столе много разных предложений, но главным является то, о чем говорили в Белом доме лидеры и советники по вопросам национальной безопасности. Это аналог пятой статьи, к которой сегодня благосклонно относится Америка, которая готова предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины», — отметил он.
Андрей Ермак также сообщил, что в разговоре со Стивом Уиткоффом напомнил о заинтересованности президента Трампа в том, чтобы мир был не на месяц-два и даже не на годы, а на очень долго.
«Такой мир может быть справедливым и только постоянным. Главной гарантией безопасности является наша сильная, обеспеченная, нелимитированная ничем украинская армия. Для этого мы должны иметь именно контрактную армию, которая будет обеспечена необходимым современным вооружением», — подчеркнул он.
При этом глава ОП отметил, что Украина признается всем миром как лидер по производству различных видов дронов и это вызывает большую заинтересованность в сотрудничестве.
В то же время, по словам Ермака, есть виды вооружения, в которых Украина нуждается от партнеров, прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны, которых недостаточно для защиты украинских городов.
Еще одной гарантией безопасности для Украины, как отметил глава ОП, является присутствие иностранных войск.
«Многие страны выражают свою готовность и заинтересованность прислать своих военных. Но, безусловно, есть много вопросов: сколько, какой у них будет мандат, где они будут расположены. То есть, сегодня все это обсуждается. Я бы не хотел сегодня заходить в какие-то детали», — сказал он.
Напомним, 29 августа в Нью-Йорке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по выполнению всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите.