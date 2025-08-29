Ермак после переговоров с Уиткоффом назвал главные гарантии безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак / © Getty Images

Украина работает с американскими и европейскими партнерами над гарантиями безопасности. Главными из них являются аналог пятой статьи НАТО и сильная украинская армия, обеспеченная и не ограниченная количеством.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в эфире национального телемарафона.

«На столе много разных предложений, но главным является то, о чем говорили в Белом доме лидеры и советники по вопросам национальной безопасности. Это аналог пятой статьи, к которой сегодня благосклонно относится Америка, которая готова предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины», — отметил он.

Андрей Ермак также сообщил, что в разговоре со Стивом Уиткоффом напомнил о заинтересованности президента Трампа в том, чтобы мир был не на месяц-два и даже не на годы, а на очень долго.

«Такой мир может быть справедливым и только постоянным. Главной гарантией безопасности является наша сильная, обеспеченная, нелимитированная ничем украинская армия. Для этого мы должны иметь именно контрактную армию, которая будет обеспечена необходимым современным вооружением», — подчеркнул он.

При этом глава ОП отметил, что Украина признается всем миром как лидер по производству различных видов дронов и это вызывает большую заинтересованность в сотрудничестве.

В то же время, по словам Ермака, есть виды вооружения, в которых Украина нуждается от партнеров, прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны, которых недостаточно для защиты украинских городов.

Еще одной гарантией безопасности для Украины, как отметил глава ОП, является присутствие иностранных войск.

«Многие страны выражают свою готовность и заинтересованность прислать своих военных. Но, безусловно, есть много вопросов: сколько, какой у них будет мандат, где они будут расположены. То есть, сегодня все это обсуждается. Я бы не хотел сегодня заходить в какие-то детали», — сказал он.

Напомним, 29 августа в Нью-Йорке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом по выполнению всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите.