Ермак после выхода из СИЗО сделал заявление: что известно

Экскермен Офиса президента Андрей Ермак после выхода из СИЗО заявил, что «настаивает на своей невиновности».

Об этом он сообщил в своем Телеграмме-канале.

Ермак также поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на залог, и заявил, что продолжит отстаивать свою позицию правовым способом.

«Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес», — подчеркнул он и добавил, что будет оставаться в Украине.

Дело Андрея Ермака

Бывшему главе Офиса президента объявили подозрение в коррупции. НАБУ и САП обвиняют его в отмывании 460 млн грн на строительстве поместья в коттеджном городке «Династия» в Козине под Киевом.

По данным следствия, в поселке возводили четыре роскошные резиденции площадью по 1000 кв. м любая. Цена одного — около $2 млн, а земли под ними — $6 млн. Соседями Ермака должны стать бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышев, а также владелец имения R1, на пленках Миндича фигурирующий как «Вова».

Высший антикоррупционный суд 14 мая избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 млн грн. Уже 18 мая он вышел на свободу из СИЗО .

По данным СМИ, еще 15 мая за него внесли полную сумму залога. Журналист Михаил Ткач сообщил, что залог в 140 млн. гривен оплатили около 200 платежами. В частности, 30 млн грн — внес экстренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, давний друг Ермака.

