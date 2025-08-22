Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: кого планируют привлечь к власти

Андрей Ермак / © Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом для работы в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Телеграм.

«Идея реформирования состоит в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте», — уточнил он.

По словам Ермака, люди, прошедшие фронт, знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.

«Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, прошедшие войну. Они не ищут оправданий, они ищут решение, как добиться результата», — добавил глава Офиса президента.

Он привел в пример своего заместителя — полковника Павла Палису, ранее бывшего командующим 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр».

