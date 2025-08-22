- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1096
- Время на прочтение
- 1 мин
Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: кого планируют привлечь к власти
Идея реформирования аппарата ОП состоит в том, чтобы существенное количество сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом для работы в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Телеграм.
«Идея реформирования состоит в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте», — уточнил он.
По словам Ермака, люди, прошедшие фронт, знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.
«Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, прошедшие войну. Они не ищут оправданий, они ищут решение, как добиться результата», — добавил глава Офиса президента.
Он привел в пример своего заместителя — полковника Павла Палису, ранее бывшего командующим 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр».
