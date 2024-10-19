Ермак предупредил: если они не получат жесткий ответ, войны в Европе не избежать

Без решительной реакции Западного мира авторитарные режимы могут стать более агрессивными в Европе, что приведет к конфликту.

Война России в Украине и поддержка КНДР и Ирана создают угрозу для демократических стран, без жесткого ответа они будут готовиться к усилению своего влияния в Европе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Война России в Европе против Украины и привлечение армии КНДР, поддержка Ираном войны на Ближнем Востоке, нагнетание КНДР на Корейском полуострове. Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния на данный момент является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира"., они начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе, что невозможно будет осуществить без войны", — заявил он.

Ермак подчеркнул, что идея «умиротворения» России и авторитарных режимов неэффективна. Для предотвращения большой войны необходима сила.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл три первых пункта плана победы Украины, включающего быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров до конца декабря.

Напомним,Северная Корея фактически вступает в войну против Украины, поставляя России ракеты и отправляя рабочих и военных. Это подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, ГУР и южнокорейская разведка. ВСУ уже ликвидировали шесть офицеров из КНДР во время одного из ударов.

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