Ермак прилетел в США: в МИД заявили о "важном контакте"

Глава МИД Украины Андрей Сыбига подтвердил информацию о визите руководителя Офиса президента Андрея Ермака в США и рассказал о контактах с будущей американской администрацией.

Об этом министр сказал на брифинге в Брюсселе, сообщает "Радио Свобода".

Сыбига прокомментировал визит Ермака в США.

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"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, у которого будут соответствующие важные встречи, и этот контакт чрезвычайно важен для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации", — отметил министр иностранных дел.

Он добавил, что сам побывал недавно в Вашингтоне, где встретился с представителями обеих палат Конгресса США и членами двух партий, где велись разговоры о дальнейшей поддержке Украины.

"Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", – подчеркнул Сыбига.

Глава МИД акцентировал, что президент России Владимир Путин стремится к "капитуляции Украины", как и раньше. Поэтому нужно принудить РФ к миру.

"Мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру. И здесь мы говорим о концепции "мир через силу", – высказался Сыбига.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Ермак, министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко летят в США для встреч с представителями американских властей.

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