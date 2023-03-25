Ермак призвал ликвидировать возможность Кремля обходить санкции: "Не должно быть никакого послабления"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что санкции против Российской Федерации обеспечивают глобальную безопасность. Впрочем, важно пересмотреть возможности Москвы обходить ограничения.

Об этом представитель ОП написал в своем Telegram.

"Не должно быть никакого ослабления санкций против России. Строгие санкции обеспечивают безопасность. Никакие манипуляции вокруг темы продовольственной безопасности у россиян не должны пройти", — заявил Ермак.

По его словам, важно расширить санкции против страны-агрессорки России и предметно подойти к вопросу "прокладок", благодаря которым враг может находить возможности и дальше получать комплектующие для производства оружия.

"Это вопрос глобальной безопасности", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что Россия обходит санкции двумя путями : легально и нелегально. К примеру, нелегальный заключается в том, что РФ поставляет по низким ценам нефть, например, в Китай, в Индию, где она перерабатывается и уже, как легальный продукт, поставляется в ЕС.

Читайте также:

Хотела анексировать часть Украины: МИД вводит санкции против сенаторки из Румынии