Ермак призвал ликвидировать возможность Кремля обходить санкции: "Не должно быть никакого послабления"

Важно расширить санкции против Москвы.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что санкции против Российской Федерации обеспечивают глобальную безопасность. Впрочем, важно пересмотреть возможности Москвы обходить ограничения.
Об этом представитель ОП написал в своем Telegram.
"Не должно быть никакого ослабления санкций против России. Строгие санкции обеспечивают безопасность. Никакие манипуляции вокруг темы продовольственной безопасности у россиян не должны пройти", — заявил Ермак.
По его словам, важно расширить санкции против страны-агрессорки России и предметно подойти к вопросу "прокладок", благодаря которым враг может находить возможности и дальше получать комплектующие для производства оружия.
"Это вопрос глобальной безопасности", — подчеркнул руководитель Офиса президента.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что Россия обходит санкции двумя путями : легально и нелегально. К примеру, нелегальный заключается в том, что РФ поставляет по низким ценам нефть, например, в Китай, в Индию, где она перерабатывается и уже, как легальный продукт, поставляется в ЕС.
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