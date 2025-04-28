Ермак прокомментировал позицию Трампа по путинскому "перемирию"

Ермак прокомментировал позицию Трампа по поводу перемирия. / © ТСН.ua

Реклама

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу возможного перемирия в Украине.

Соответствующее сообщение он сделал в Telegram.

По его словам, Украина еще 11 марта согласилась на американское предложение о полном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня. Во время встречи в Джидде украинская сторона подтвердила свой интерес к завершению войны путем реального прекращения боевых действий.

Реклама

"Перемирие должно быть не для парада, а для реального и устойчивого мира", - подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Россия ежедневно обстреливает Украину, убивает гражданских и в то же время объявляет временные перемирия, которые сама нарушает — как это было во время Пасхи. Предложение Кремля по краткосрочному прекращению огня с 8 по 11 мая, по словам Ермака, является лишь очередной попыткой манипуляции.

Руководитель ОП также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку и четкую позицию в пользу полного прекращения огня.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал идею временного "перемирия", которое предложил Владимир Путин.