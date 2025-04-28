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Ермак прокомментировал позицию Трампа по путинскому "перемирию"
Он отметил, что Россия ежедневно обстреливает Украину, убивает гражданских и одновременно объявляет временное перемирие, которое сама нарушает.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу возможного перемирия в Украине.
Соответствующее сообщение он сделал в Telegram.
По его словам, Украина еще 11 марта согласилась на американское предложение о полном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня. Во время встречи в Джидде украинская сторона подтвердила свой интерес к завершению войны путем реального прекращения боевых действий.
"Перемирие должно быть не для парада, а для реального и устойчивого мира", - подчеркнул Ермак.
Он отметил, что Россия ежедневно обстреливает Украину, убивает гражданских и в то же время объявляет временные перемирия, которые сама нарушает — как это было во время Пасхи. Предложение Кремля по краткосрочному прекращению огня с 8 по 11 мая, по словам Ермака, является лишь очередной попыткой манипуляции.
Руководитель ОП также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку и четкую позицию в пользу полного прекращения огня.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал идею временного "перемирия", которое предложил Владимир Путин.