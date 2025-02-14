Ермак прокомментировал возможность переговоров с россиянами

Глава ОП подчеркнул, что время для каких-либо разговоров с россиянами еще не настало.

На Мюнхенской конференции по безопасности не было российской делегации, а во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, который намечен на ближайшее время, никакие встречи с россиянами также незапланированы.

Об этом сообщил в комментарии ТСН глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом он напомнил, что украинский президент на сегодняшней встрече с американскими сенаторами четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда у Украины будет сильная позиция, согласованная со своими партнерами, прежде всего с США, а также Европой.

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“Когда Украина будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только тогда, когда хозяин Кремля будет готов подписать соглашение о завершении войны.

Напомним, президент Зеленский не стал раскрывать подробностей своей запланированной ранее поездки в Саудовскую Аравию, подчеркнув лишь, что эта миссия "очень важна".

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