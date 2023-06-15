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Ермак провел телефонный разговор с советником Риши Сунака: о чем говорили

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Ермак провел телефонный разговор с советником Риши Сунака: о чем говорили

Ермак побеседовал с советником британского премьера / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Глава ОП поблагодарил британский народ и правительство за поддержку Украины.

Вечером среды, 14 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу.

Об этом Ермак информирует на своем Telegram-канале.

"Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на поле боя, действиях сил обороны Украины и возможных планах российских оккупантов. Отдельно рассказал о потребностях украинской армии в технике, вооружении и боеприпасах в контексте подготовки очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"", – говорится в сообщении.

Также они обсудили ряд вопросов дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере. Глава ОП поблагодарил британский народ и правительства за поддержку Украины.

Напомним, британские разведчики рассказали, как россияне пытаются сдержать контрнаступление ВСУ. За последние две недели оккупационные войска увеличили количество вылетов тактической боевой авиации, особенно на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
291
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